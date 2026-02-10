Media Israel: Indonesia Jadi Negara Pertama yang Akan Kirim Pasukan ISF ke Gaza

JAKARTA - Indonesia akan menjadi negara pertama yang berkontribusi pada Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, demikian dilaporkan stasiun penyiaran Israel, KAN, pada Senin (9/2/2026). Pasukan Indonesia disebut akan menangani aspek-aspek pemeliharaan perdamaian di Gaza selama Fase II gencatan senjata pemerintahan Trump, menurut laporan tersebut.

Dalam beberapa bulan sebelumnya, Indonesia telah disebut-sebut sebagai negara yang mungkin berkontribusi pada ISF bersama dengan Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Italia, Azerbaijan, Pakistan, Qatar, Turki, dan lainnya. Namun hingga saat ini, belum ada satu pun negara yang beralih dari janji umum ke kesiapan konkret untuk mengirim pasukan.

Menurut laporan tersebut, pasukan Indonesia dapat berada di Gaza dalam beberapa minggu, tak lama setelah Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Washington untuk KTT Perdamaian untuk Kemakmuran Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 19 Februari.

Dikutip dari Jerusalem Post, baik Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) secara umum maupun Indonesia secara khusus tidak diharapkan untuk mencari konfrontasi langsung dengan Hamas atau secara proaktif melucuti senjata mereka. Sebaliknya, mereka diharapkan mengawasi garis gencatan senjata saat ini dan mungkin menangani masalah-masalah terkait perbatasan lainnya.