Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Media Israel: Indonesia Jadi Negara Pertama yang Akan Kirim Pasukan ISF ke Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |16:05 WIB
Media Israel: Indonesia Jadi Negara Pertama yang Akan Kirim Pasukan ISF ke Gaza
Ilustrasi. (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia akan menjadi negara pertama yang berkontribusi pada Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, demikian dilaporkan stasiun penyiaran Israel, KAN, pada Senin (9/2/2026). Pasukan Indonesia disebut akan menangani aspek-aspek pemeliharaan perdamaian di Gaza selama Fase II gencatan senjata pemerintahan Trump, menurut laporan tersebut.

Dalam beberapa bulan sebelumnya, Indonesia telah disebut-sebut sebagai negara yang mungkin berkontribusi pada ISF bersama dengan Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Italia, Azerbaijan, Pakistan, Qatar, Turki, dan lainnya. Namun hingga saat ini, belum ada satu pun negara yang beralih dari janji umum ke kesiapan konkret untuk mengirim pasukan.

Menurut laporan tersebut, pasukan Indonesia dapat berada di Gaza dalam beberapa minggu, tak lama setelah Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Washington untuk KTT Perdamaian untuk Kemakmuran Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 19 Februari.

Dikutip dari Jerusalem Post, baik Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) secara umum maupun Indonesia secara khusus tidak diharapkan untuk mencari konfrontasi langsung dengan Hamas atau secara proaktif melucuti senjata mereka. Sebaliknya, mereka diharapkan mengawasi garis gencatan senjata saat ini dan mungkin menangani masalah-masalah terkait perbatasan lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200664//ksad_jenderal_maruli_simanjuntak-MUdx_large.png
TNI Siapkan Pasukan Perdamaian untuk Gaza, Fokus Kesehatan dan Zeni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199765//pemerintah-xEHa_large.jpg
Komite Board of Peace Akan Diisi Teknokrat dari Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199742//kepala_badan_komunikasi_pemerintah_angga_raka_prabowo-VCri_large.jpg
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Kebijakan Luar Negeri Prabowo Tak Pernah Korbankan Kepentingan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199698//prabowo-7xzt_large.jpg
Indonesia Gabung Board of Peace Setelah Konsultasi dengan Tujuh Negara Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199705//prabowo-QPIa_large.jpg
Prabowo Gunakan Prinsip Kehati-hatian saat Gabung Board of Peace
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199629//pemerintah-XS6T_large.jpg
Sejumlah Mantan Menlu Dipanggil Prabowo, Marty Natalegawa Naik Mercy Tua ke Istana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement