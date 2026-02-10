Istana: Indonesia Akan Kirim 8 Ribu Pasukan Perdamaian ke Gaza

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah Indonesia berencana mengirimkan kurang lebih 8 ribu pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina.

"Belum, sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan (mengirim pasukan) kurang lebih di angka 8 ribu," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Prasetyo mengatakan bahwa saat ini masih dalam tahap penyiapan pasukan jika sewaktu-waktu dicapai kesepakatan untuk dilakukan pengiriman. Ia juga memastikan belum ada titik pasti di mana pasukan perdamaian akan ditempatkan.

"Belum. Kita baru mempersiapkan diri jika sudah ada kesepakatan. Dan kita harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen. Itu akan kita lakukan," ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan komitmen Indonesia yang akan terus membantu perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan.