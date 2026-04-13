Bejat! Ayah Cabuli Anak Kandung di Ruang Tamu saat Istri Tidur

CIANJUR - Seorang ayah berinisial R (33) ditangkap polisi setelah diduga mencabuli anak kandung yang masih berusia 10 tahun di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pelaku melakukan aksi bejat tersebut dengan memanfaatkan situasi sepi dalam rumah.

Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Fazri Ameli Putra mengatakan, kasus ini terbongkar setelah adanya laporan dari masyarakat.

“Tersangka memanfaatkan situasi malam hari, sekitar pukul 21.00 WIB, saat sang istri sedang tidur,” ujar AKP Fazri Ameli Putra dikutip Minggu (12/4/2026).

Aksi tersebut dilakukan saat ibu korban yang juga istri pelaku tengah tertidur lelap di kamar. Pelaku kemudian memanggil korban ke ruang tamu dan melakukan tindakan asusila.

Polisi menegaskan, pelaku tidak menggunakan modus iming-iming, melainkan memanfaatkan relasi kuasa sebagai orang tua untuk menekan korban.

Kasus ini ditangani serius oleh Satreskrim Polres Cianjur dengan pendekatan hati-hati, mengingat kondisi psikologis korban. Polisi melibatkan tenaga profesional untuk membantu pemulihan mental korban.