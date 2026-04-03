Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berkas Kasus Pencabulan Anak di Jaksel yang Viral di Podcast Densu P21

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |23:05 WIB
Berkas Kasus Pencabulan Anak di Jaksel yang Viral di Podcast Densu P21
Ilustrasi pencabulan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA — Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan berkas perkara kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur telah diserahkan ke kejaksaan dan dinyatakan lengkap atau P21. Kasus ini menjadi viral lantaran korban dan orangtuanya membagikan kisah dugaan pencabulan itu di kanal YouTube Denny Sumargo (Densu).

"Penyidik telah mendapat informasi dari Kejari Jaksel bahwa perkara tersebut sudah P21 dan langsung melaksanakan tahap II pada hari Kamis, 2 April 2026," kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Mohamad Iskandarsyah, Jumat (3/4/2026).

Ia menyebut penyidik juga telah memberi penjelasan kepada Densu terkait penanganan kasus tersebut, karena dalam tayangan YouTube tersebut, kasus itu diarahkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

"Penyidik telah memberikan penjelasan kepada Denny Sumargo terkait upaya penanganan perkara yang sudah profesional sesuai prosedur," sambungnya.

Iskandarsyah menuturkan kasus ini bermula dari laporan polisi pada 27 Agustus 2024, yang ditangani Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan. Dugaan pencabulan ini terjadi ketika korban, yang saat itu berada di rumah MH, mengalami tindakan tidak senonoh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
viral pencabulan anak Pencabulan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197396/tangkap-cI9a_large.jpg
Cabuli Bocah, Pemuda di Tangsel Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/337/3196980/dpr-71Cn_large.jpg
DPR Apresiasi Polisi Tangkap Guru di Tangsel Diduga Cabuli 16 Murid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/338/3196753/tangkap-Z9A7_large.jpg
Jadi Tersangka, Guru Cabuli Siswa SD di Tangsel Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/338/3196593/pencabulan-0RHB_large.jpg
Terungkap, 16 Siswa Diduga Jadi Korban Pencabulan Guru SD di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/338/3195896/masturbasi-XsMQ_large.jpg
2 Pria Masturbasi di Transjakarta Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723/mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement