Berkas Kasus Pencabulan Anak di Jaksel yang Viral di Podcast Densu P21

JAKARTA — Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan berkas perkara kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur telah diserahkan ke kejaksaan dan dinyatakan lengkap atau P21. Kasus ini menjadi viral lantaran korban dan orangtuanya membagikan kisah dugaan pencabulan itu di kanal YouTube Denny Sumargo (Densu).

"Penyidik telah mendapat informasi dari Kejari Jaksel bahwa perkara tersebut sudah P21 dan langsung melaksanakan tahap II pada hari Kamis, 2 April 2026," kata Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Mohamad Iskandarsyah, Jumat (3/4/2026).

Ia menyebut penyidik juga telah memberi penjelasan kepada Densu terkait penanganan kasus tersebut, karena dalam tayangan YouTube tersebut, kasus itu diarahkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

"Penyidik telah memberikan penjelasan kepada Denny Sumargo terkait upaya penanganan perkara yang sudah profesional sesuai prosedur," sambungnya.

Iskandarsyah menuturkan kasus ini bermula dari laporan polisi pada 27 Agustus 2024, yang ditangani Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan. Dugaan pencabulan ini terjadi ketika korban, yang saat itu berada di rumah MH, mengalami tindakan tidak senonoh.