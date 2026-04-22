Hujan Angin Terjang Bogor, Puluhan Rumah Rusak dan Tanggul Jebol

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |21:56 WIB
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan serangkaian bencana hidrometeorologi yang terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 19–20 April 2026. Cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang memicu banjir, tanah longsor, serta kerusakan puluhan rumah warga.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan dampak angin kencang terjadi di sejumlah wilayah pada Minggu 19 April, terutama di beberapa kecamatan.

"Hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan kerusakan rumah di enam kecamatan pada Minggu (19/4). BPBD Kabupaten Bogor mencatat dampak angin kencang di Kecamatan Tamansari (Desa Sirnagalih dan Sukamantri), Kecamatan Pamijahan (Desa Cimayang), serta Kecamatan Dramaga (Desa Sukadamai dan Purwasari)," kata Abdul, Rabu (22/4/2026).

Selain itu, kejadian serupa juga dilaporkan terjadi di Kecamatan Ciomas, tepatnya di Desa Padasuka, Sukamakmur, dan Ciomas Rahayu. Dampak angin kencang juga dirasakan di Kecamatan Ciampea (Desa Cinangka) dan Kecamatan Leuwiliang (Desa Karyasari).

Akibat peristiwa tersebut, puluhan rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari ringan hingga berat.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/338/3209416/cuaca-2aBU_large.jpg
Waspada! Potensi Hujan Sangat Lebat di Jabodetabek hingga 2 April
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/338/3209111/banjir-c6iq_large.jpg
Hadapi Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Siagakan 1.200 Pompa dan Pasukan Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/337/3207347/cuaca-9d5U_large.jpg
Waspada! Hujan Sangat Lebat Diprediksi Terjang Timur Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206419/bangunan_rusak-dhnS_large.jpg
Cuaca Ekstrem, Hujan Angin Hancurkan Sejumlah Rumah di Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205809/hujan-NRAr_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat dan Angin Kencang Mengintai pada 9–12 Maret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205599/siklon_tropis-qB5j_large.jpg
4 Bibit Siklon Tropis Terpantau di Sekitar Indonesia, Waspada Cuaca Ekstrem
