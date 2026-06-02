Mantan Istri Dalangi Pembunuhan WN Korsel di Bekasi, Sewa Pembunuh Bayaran

JAKARTA - Polisi menangkap dua tersangka kasus pembunuhan warga negara (WN) Korea Selatan, berinisial BS (66) yang tewas bersimbah darah di rumahnya di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pelaku adalah mantan istri korban SJ dan pembunuh bayaran HW. Dalam hal ini, kasus tersebut didalangi oleh SJ dan dieksekusi oleh HW.

"Kami berhasil menangkap dan mengamankan pelaku berinisial SJ dan HW," kata Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni kepada awak media, Selasa (2/6/2026).

Sumarni memaparkan, SJ si eks istri korban berperan sebagai merencanakan, menginisiasi ide, dan menyuruh melakukan pembunuhan.

"Saudara HW perannya sebagai eksekutor dalam pembunuhan ini," ujarnya.