Momen Presiden Prabowo Hadiri KTT D-8 di Kairo

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, pada Kamis, 19 Desember 2024.

Tiba sekitar pukul 11.00 waktu setempat (WS), Prabowo berjalan memasuki ruang perpustakaan untuk mengisi buku tamu kenegaraan.

Selanjutnya, Prabowo diarahkan menuju Presidential Hall dan disambut langsung oleh Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Keduanya kemudian berjabat tangan sebagai penanda diplomasi dalam pertemuan kedua pemimpin negara.

Setelahnya, Prabowo mengikuti sesi foto bersama seluruh delegasi KTT D-8 yang hadir. Pada momen ini, Kepala Negara tampak berdiri di antara Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif.

Dalam KTT D-8 ini, Presiden Prabowo akan berbicara pada sesi pleno yang mengangkat tema "Investing in Youth and Supporting SME's: Shaping Tomorrow's Economy." Selain itu, pada siang hari, Presiden juga akan berbicara pada sesi spesial yang membahas mengenai situasi di Palestina dan Lebanon.

Di sela-sela kegiatan KTT, Kepala Negara juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara yang hadir. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara sahabat.

Turut mendampingi Prabowo dalam KTT D8 yaitu Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas, dan Duta Besar Republik Indonesia di Kairo Lutfi Rauf.



(Arief Setyadi )