HOME NEWS INTERNATIONAL

Indonesia Pantau Situasi di Venezuela Pasca Serangan AS, Pastikan Semua WNI Aman

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |19:07 WIB
Indonesia Pantau Situasi di Venezuela Pasca Serangan AS, Pastikan Semua WNI Aman
Asap mengepul dari sejumlah wilayah di Caracas, Venezuela pasca serangan AS. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Indonesia memantau secara saksama situasi yang terjadi di Venezuela, usai Amerika Serikat (AS) melancarkan agresi militer ke negara Amerika Latin tersebut dan menculik Presiden Nicolás Maduro. Kedutaan Besar RI di Caracas juga memastikan kondisi dan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Venezuela.

“Saat ini, seluruh WNI di Venezuela dilaporkan dalam keadaan aman. Pemerintah Indonesia mengimbau para WNI untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta terus menjalin komunikasi dengan KBRI Caracas,” demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan di X, Sabtu (3/1/2026).

Sebagaimana diberitakan, AS melancarkan serangan ke ibu kota Venezuela, Caracas, pada Sabtu dini hari, mengebom sejumlah target militer dan sipil. Presiden AS Donald Trump juga menyatakan telah menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan membawanya ke AS untuk diadili.

Insiden seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan berpotensi menyeret konflik lebih luas, bahkan hingga skala global. Terkait hal ini, Indonesia meminta semua pihak untuk mengedepankan langkah damai dan dialog.

 

Halaman:
1 2 3
      
