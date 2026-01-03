Indonesia Pantau Situasi di Venezuela Pasca Serangan AS, Pastikan Semua WNI Aman

JAKARTA – Pemerintah Indonesia memantau secara saksama situasi yang terjadi di Venezuela, usai Amerika Serikat (AS) melancarkan agresi militer ke negara Amerika Latin tersebut dan menculik Presiden Nicolás Maduro. Kedutaan Besar RI di Caracas juga memastikan kondisi dan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Venezuela.

“Saat ini, seluruh WNI di Venezuela dilaporkan dalam keadaan aman. Pemerintah Indonesia mengimbau para WNI untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta terus menjalin komunikasi dengan KBRI Caracas,” demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan di X, Sabtu (3/1/2026).

Sebagaimana diberitakan, AS melancarkan serangan ke ibu kota Venezuela, Caracas, pada Sabtu dini hari, mengebom sejumlah target militer dan sipil. Presiden AS Donald Trump juga menyatakan telah menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan membawanya ke AS untuk diadili.

Insiden seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan berpotensi menyeret konflik lebih luas, bahkan hingga skala global. Terkait hal ini, Indonesia meminta semua pihak untuk mengedepankan langkah damai dan dialog.