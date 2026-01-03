Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Breaking News! Presiden Venezuela Maduro dan Istri Ditangkap AS

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |17:41 WIB
Breaking News! Presiden Venezuela Maduro dan Istri Ditangkap AS
Presiden Venezuela Nicolas Maduro (foto: AP News)
A
A
A

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengklaim bahwa AS telah melakukan serangan skala besar terhadap Venezuela, dan berhasil menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro beserta istrinya.

Pernyataan mengejutkan itu disampaikan Trump melalui akun Truth Social miliknya. Dalam unggahan tersebut, Trump menyebut operasi penangkapan dilakukan dengan melibatkan aparat penegak hukum Amerika Serikat.

"Amerika Serikat telah berhasil melakukan serangan skala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya, Presiden Nicolas Maduro, yang telah ditangkap bersama istrinya dan diterbangkan keluar negeri," tulis Trump.

Trump juga menyatakan, bahwa operasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan penegak hukum AS, namun belum merinci lokasi penangkapan maupun kondisi terkini Maduro.

"Operasi ini dilakukan bekerja sama dengan penegak hukum AS. Detail lebih lanjut akan menyusul," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
