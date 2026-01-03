Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Venezuela Umumkan Keadaan Darurat Pasca Serangan AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |15:56 WIB
Venezuela Umumkan Keadaan Darurat Pasca Serangan AS
Kebakaran terlihat di Ibu Kota Caracas, Venezuela pasca serangan AS. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Amerika Serikat (AS) telah melancarkan serangan militer ke Venezuela dengan mengebom sejumlah fasilitas militer dan sipil di negara Amerika Latin tersebut. Laporan media menyebutkan setidaknya tujuh ledakan terdengar di ibu kota Caracas pada Sabtu (3/1/2025) dini hari.

Presiden Venezuela Nicolás Maduro telah memberlakukan keadaan darurat terkait serangan tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil mendesak “seluruh negara harus bertindak untuk mengalahkan agresi imperialis ini.”

“Tujuan serangan ini tidak lain adalah untuk merebut sumber daya strategis Venezuela, khususnya minyak dan mineralnya... Mereka tidak akan berhasil,” tegas Gil, sebagaimana dilansir RT.

Dilaporkan BBC, Maduro telah “menandatangani dan memerintahkan pelaksanaan dekrit yang menyatakan keadaan kekacauan eksternal di seluruh wilayah nasional.” Ia juga memerintahkan semua rencana pertahanan nasional untuk dilaksanakan “pada waktu yang tepat dan dalam keadaan yang tepat.”

 

Halaman:
1 2
      
