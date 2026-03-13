Advertisement
NASIONAL

Rismon Minta Maaf ke Jokowi soal Ijazah, Ini Respons Gibran

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |03:10 WIB
Rismon Minta Maaf ke Jokowi soal Ijazah, Ini Respons Gibran
Wakil Presiden Gibran Rakabuming
JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons adanya permintaan maaf dari Rismon Sianipar, tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Gibran menyebut bulan Ramadhan ini menjadi momentum baik untuk saling memaafkan.

Ia juga menambahkan, momentum kebaikan ini harus dimanfaatkan untuk mempererat tali persaudaraan.

"Bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat baik untuk saling memaafkan, dan kembali merajut tali persaudaraan," kata Gibran, Kamis (12/3/2026).

Gibran juga menghargai pernyataan dan sikap Rismon yang telah menyampaikan klarifikasi serta bersedia meninjau kembali pernyataan yang pernah ia sampaikan kepada publik. Menurut Gibran, langkah tersebut menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi.

Sebelumnya, permintaan maaf Rismon kepada Jokowi dan Gibran disampaikannya melalui kanal YouTube Balige Academy.

Adapun video yang diunggah pada Rabu (11/3/2026) berjudul Klarifikasi Rismon Sianipar terkait Kajian Ilmiah Ijazah Jokowi. Sementara video yang diunggah pada Kamis (12/3/2026) berjudul Penegasan Klarifikasi Lanjutan Rismon Sianipar atas Kebenaran Ijazah Bapak Joko Widodo.

 

