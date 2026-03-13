Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Temui Jokowi, Rismon Sianipar Mendadak Datangi Kantor Wapres Gibran

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |10:42 WIB
Usai Temui Jokowi, Rismon Sianipar Mendadak Datangi Kantor Wapres Gibran
Rismon Sianipar Datangi Kantor Wapres Gibran (foto: Okezone)
JAKARTA - Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Rismon Hasiholan Sianipar tiba-tiba mendatangi kantor Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, pada Jumat (13/3/2026) pagi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Rismon tiba di Istana Wakil Presiden sekitar pukul 09.56 WIB. Ia tidak menjelaskan secara rinci terkait maksud kedatangannya.

Rismon hanya mengatakan, bahwa kehadirannya merupakan bagian dari silaturahmi.

“Ee apa ya, silaturahmi saja lah,” kata Rismon saat dicecar wartawan mengenai tujuannya datang ke kantor Wapres.

