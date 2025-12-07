Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag Ajak Hafidz Quran Disabilitas Netra Doakan Korban Bencana Sumatera

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |15:39 WIB
Menag Ajak Hafidz Quran Disabilitas Netra Doakan Korban Bencana Sumatera
Menteri Agama Nasaruddin Umar/Kemenag
JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para penghafal Alquran Disabilitas Netra untuk mendoakan korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Diketahui, bencana di Sumatera mengakibatkan ratusan orang meninggal.

Hal itu diungkapkan Menag Nasaruddin saat menutup Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ) Internasional pertama bagi penyandang disabilitas netra di Jakarta.

"Jika malam ini membawa kita pada kebahagiaan atas pencapaian kita di acara MHQ ini, namun hati kita tetap bersama saudara-saudari kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sedang menghadapi ujian banjir bandang," ujarnya dikutip, Minggu (7/12/2025).

Nasaruddin mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan doa, sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk membantu para korban bencana di Sumatera.

"Dari mimbar ini, saya kembali menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya dan berdoa kepada Allah Ta’ala agar melimpahkan rahmat-Nya, memberikan kesabaran dan kekuatan, serta pertolongan hingga mereka kembali stabil dan sejahtera," tuturnya.

Menag juga menyampaikan kekaguman luar biasa kepada para peserta MHQ. Ia menekankan bahwa keterbatasan fisik yang dialami para peserta disabilitas netra justru menjadi kekuatan pendorong.

"Kekurangan tidak menghalangi mereka untuk meraih kemuliaan Alquran. Justru memotivasi mereka untuk terus bercita-cita hingga kita melihat teladan sejati dalam kesabaran, keteguhan, dan ketulusan dalam diri mereka," puji Nasaruddin.

"Inilah kualitas-kualitas yang termanifestasi dalam diri setiap penghafal Alquran yang sejati," sambungnya.

Menag juga mengucapkan terima kasih kepada mitra internasional, terutama Arab Saudi, atas kerja sama yang telah terjalin dalam membina bidang keagamaan, Alquran, dan penyebaran ilmunya. Dia berharap kegiatan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat. 

 

