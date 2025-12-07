Ratusan Paket Bantuan Dikirim ke Dua Wilayah Terisolir Banjir Bandang Sumbar

JAKARTA – Bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh mengakibatkan 914 orang meninggal dan 389 warga hilang. Selain itu, jutaan warga juga ikut terdampak.

Lembaga Amil Zakat Nasional Syarikat Islam (Laznas SI) menyalurkan 400 paket sembako untuk warga terdampak banjir bandang dan longsor yang melanda dua kabupaten di Sumatera Barat, yaitu di Palembayan Kabupaten Agam dan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.

Ketua Laznas Syarikat Islam David Chalik menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk nyata kepedulian dan solidaritas kaum Syarikat Islam di seluruh Indonesia terhadap saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah.

“Ini wujud kepedulian kaum Syarikat Islam bersama Laznas Syarikat Islam sebagai lembaga Zakat Nasional untuk ikut andil dalam program kemanusiaan. Kami hadir untuk meringankan beban mereka,” ujar David, Mingu (7/11/2025).

David menambahkan, bahwa rangkaian aksi kemanusiaan ini tidak berhenti di Provinsi Sumatera Barat saja.

“Insya Allah, setelah tanggap bencana di Sumbar, tim Laznas Syarikat Islam segera akan mengirimkan bantuan ke Sibolga, Sumut dan Aceh Tamiang, Aceh. Mohon doa dan support dari kaum muslimin,” ujarnya.

Aksi cepat tanggap ini juga menjadi bagian dari komitmen Laznas Syarikat Islam dalam menghadirkan bantuan berkelanjutan serta memastikan energi kepedulian dari masyarakat tersalurkan dengan tepat sasaran.