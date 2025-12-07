Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag Rehabilitasi Rumah Ibadah dan Ponpes yang Hancur Akibat Banjir Bandang Sumatera

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |16:40 WIB
Kemenag Rehabilitasi Rumah Ibadah dan Ponpes yang Hancur Akibat Banjir Bandang Sumatera
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar
A
A
A

JAKARTA – Bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah mengakibatkan 914 orang meninggal dan 389 warga masih hilang. Selain itu, jutaan warga juga ikut terdampak.

Menyikapi bencana di Sumatera, Kementerian Agama metelah mengumpulkan dana sebesar Rp4.003.362.315,43  untuk membantu warga yang terdampak bencana.

“Per 6 Desember, lebih dari Rp4 miliar donasi sudah terkumpul untuk membantu masyarakat terdampak banjir di Sumatra dan Aceh,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menghadiri Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, dikutip, Minggu (7/12/2025).

Dari dana yang terhimpun, sebagian telah disalurkan secara bertahap untuk wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Penyaluran akan terus berjalan seiring pendataan kebutuhan di lapangan.

Menag Nasaruddin menyebut, angka ini sebagai bukti nyata tingginya solidaritas masyarakat terhadap sesama. Dana tersebut berasal dari sumbangan masyarakat serta dukungan sejumlah mitra.

‘’Kemenag telah melakukan revisi anggaran internal sebagai bentuk percepatan respons bencana. Jika digabungkan dengan donasi publik via “Kemenag Peduli”, total dukungan yang disiapkan mencapai sekitar Rp150 miliar,’’ujarnya.

Dana ini akan diprioritaskan untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan dan keagamaan yang rusak akibat banjir.

“Prioritas kami membangun kembali madrasah dan sekolah yang hancur. Mungkin belum bisa seperti sedia kala, tapi setidaknya anak-anak kita bisa kembali belajar dengan nyaman,” kata Menag.

Bantuan juga akan diberikan kepada pondok pesantren dan rumah-rumah ibadah dari berbagai agama.

“Pondok pesantren dan rumah ibadah Islam, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, Hindu—semua akan kita upayakan merata,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188392//prabowo-m18o_large.jpg
Prabowo Targetkan Jembatan di Aceh Dua Minggu Kembali Bisa Digunakan Usai Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188391//pemerintah-1G8b_large.jpg
Menag Ajak Hafidz Quran Disabilitas Netra Doakan Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/65/3188388//viral_warteg-1uhy_large.jpg
Viral, Mahasiswa UIN Ciputat Dsk Korban Banjir Sumatera Boleh Makan Gratis di Warteg Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188383//rsud_aceh_tamiang-KNML_large.jpg
Kondisi Terkini RSUD Aceh Tamiang yang Lumpuh Imbas Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188381//bahlil-hArC_large.jpg
Prabowo Tanya Kondisi Listrik Aceh, Bahlil: Malam Ini 97 Persen Nyala Semua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188379//hasan_nasbi-yIuW_large.jpg
Singgung Akar Masalah Banjir Sumatera, Hasan Nasbi: Bukan Kesalahan Satu atau Dua Orang!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement