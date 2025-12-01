Gerak Cepat Atasi Bencana Sumatera, Prabowo: Kapal Besar Masuk dan Hercules Dikerahkan Setiap Hari!

JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan bencana di wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi yang bergerak cepat membantu masyarakat terdampak.

“Terima kasih semua pihak, terutama semua instansi yang reaksinya sangat cepat untuk memberi bantuan,” ujar Presiden Prabowo, Senin (1/12/2025).

Prabowo menegaskan, kondisi alam yang ekstrem memang menimbulkan tantangan besar dan menyebabkan sejumlah jalur masih terputus. Namun, pemerintah memastikan seluruh upaya dilakukan untuk mempercepat pemulihan.

“Memang kondisi alam sangat menantang, sangat menimbulkan kesulitan. Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami,” kata Prabowo.

Salah satu fokus utama adalah kelancaran distribusi bahan bakar di daerah terdampak. Saat ini jalur logistik telah mulai terbuka, termasuk melalui jalur laut dengan masuknya kapal berkapasitas besar ke Pelabuhan Sibolga.

“Sekarang masalah BBM, tapi kapal besar sudah bisa merapat di Sibolga,” tegas Prabowo.

Selain itu, dukungan udara terus dimaksimalkan. Pesawat Hercules dikerahkan setiap hari untuk mengangkut bantuan ke titik-titik yang dapat dijangkau. “Hercules terus kita kerahkan. Mungkin tiap hari beberapa titik yang bisa didaratkan,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Presiden kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen yang terlibat dalam penanganan bencana, mulai dari TNI, Polri, Kementerian PU, BNPB, hingga pemerintah daerah. Ia menilai koordinasi berjalan dengan baik.