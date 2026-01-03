Sidang Putusan Cerai Atalia Praratya dan Ridwan Kamil Digelar Pekan Depan

Sidang Putusan Cerai Atalia Praratya dan Ridwan Kamil Digelar Pekan Depan (Instagram)

BANDUNG - Atalia Praratya dan Ridwan Kamil bakal menyandang status janda dan duda jika dalam sidang pada Rabu (7/1/2026) pekan depan, majelis hakim Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung memutuskan keduanya resmi bercerai.

1. Sidang Putusan Cerai

Sungguh miris, kisah cinta yang dibina pasangan tampak ideal itu bakal berakhir pada Januari 2026.

Kuasa hukum Atalia, Debi Agusfriansa, membenarkan sidang putusan gugatan cerai yang diajukan kleinnya akan digelar di PA Kota Bandung pada Rabu (7/1/2026). Namun, sidang digelar secara e-court.

Kedua pihak, baik Atalia maupun Ridwan Kamil tidak hadir secara fisik. Begitu pun kuasa hukum Atalia dan Ridwan Kamil tidak wajib datang ke PA Kota Bandung, Jalan Terusan Jakarta, Antapani.

"Betul (sidang putusan gugatan cerai Atalia digelar Rabu 7/1/2026). Putusan melalui ecourt. Jadi tidak hadir secara fisik ke pengadilan. Tapi, sidang putusan melalui ecourt masing-masing kuasa hukum," kata Debi saat dihubungi wartawan, Sabtu (3/1/2026).

Debi menjelaskan, Atalia tetap tegas ingin berpisah dengan Ridwan Kamil. Atalia telah bulat untuk menyudahi hubungan cinta dan rumah tangganya dengan Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung itu.

"Tidak ada perubahan (Atalia telah membulatkan tekad berpisah dengan Ridwan Kamil-red)," ujar Debi.

Diketahui, Atalia dan Ridwan Kamil menikah pada 7 Desember 1996. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai dua anak, yaitu, Emmeril Kahn Mumtadz (almarhum) dan Camillia Laetitia Azzzahra.

Pada 2020, Atalia-Ridwan Kamil mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Arkana Aidan Misbach. Saat itu, Ridwan Kamil masih menjabat Gubernur Jawa Barat.

Diketahui, kisah cinta Atalia dan Ridwan Kamil memukau publik. Foto dan video keduanya sangat mesra dan romantis. Tak sedikit ibu-ibu mengidolakan dua tokoh publik itu.

Namun, setelah tidak lagi menjabat, satu per satu prahara mulai mendera pasangan itu. Bermula dari tudingan hubungan pribadi dengan selebgram Lisa Mariana.