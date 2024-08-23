Helikopter Mendiang Presiden Iran Raisi Dikabarkan Jatuh Akibat Cuaca Buruk

Kecelakaan helikopter yang menewaskan mendiang Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Mei lalu disebabkan oleh kondisi cuaca dan ketidakmampuan pesawat untuk menahan beban (Foto: AP)

DUBAI - Kecelakaan helikopter yang menewaskan mendiang Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Mei lalu disebabkan oleh kondisi cuaca buruk dan ketidakmampuan pesawat untuk menahan beban yang dibawanya. Hal ini diungkapkan kantor berita semi-resmi Iran pada Rabu (21/8/2024) yang mengutip sumber keamanan yang mendapat informasi tentang hasil investigasi akhir.

Namun pusat komunikasi Staf Umum Angkatan Bersenjata, yang bertanggung jawab untuk menerbitkan informasi tentang investigasi kecelakaan tersebut, mengatakan bahwa laporan tersebut sepenuhnya salah.

Laporan awal oleh militer Iran mengatakan pada bulan Mei bahwa tidak ada bukti pelanggaran atau serangan yang ditemukan selama investigasi.

"Investigasi dalam kasus kecelakaan helikopter Ayatollah Raisi telah selesai, ada kepastian penuh bahwa apa yang terjadi adalah kecelakaan," terang sumber keamanan, yang tidak disebutkan namanya, kepada Fars.

Sumber itu menambahkan dua alasan kecelakaan itu teridentifikasi: kondisi cuaca tidak sesuai dan helikopter tidak mampu menahan beban, yang menyebabkannya menabrak gunung.