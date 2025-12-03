Menko PMK: Waspada Potensi Hujan Lebat hingga Akhir Tahun

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengingatkan agar waspada dan siap siaga hujan lebat di sejumlah wilayah Indonesia hingga akhir 2025. Bahkan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah menyampaikan peringatan dini. Wilayah itu meliputi Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan, Jawa, dan Maluku.

1. Waspada Hujan Lebat hingga Akhir Tahun

“Pemerintah terus waspada dan siap siaga, BMKG telah menyampaikan ada potensi hujan lebat bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini termasuk di wilayah Aceh, Sumut, Kalimantan, Jawa, Maluku, dan Papua,” kata Pratikno saat konferensi pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Pratikno mengatakan, pemerintah sudah melakukan persiapan untuk mengurangi dampak signifikan akibat hujan lebat. Namun, dia belum merincikan persiapan yang sudah dilakukan.

“Ini kami sudah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, memperingatkan ancaman cuaca ekstrem yang terjadi jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Cuaca ekstrem diperkirakan terjadi sejak akhir Desember hingga awal Januari 2026.

“Saat ini kita lihat apa yang akan kita hadapi dalam periode Nataru tahun ini, yaitu mulai dari minggu ketiga Desember hingga memasuki minggu kedua Januari,” kata Faisal dalam paparannya dalam Rakor Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Nataru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Senin (1/12/2025).

Faisal menjelaskan rentetan ancaman yang akan dihadapi mulai dari Monsun Asia, yang merupakan angin musiman bertiup dari benua Asia ke benua Australia. Angin ini akan meningkatkan hadirnya curah hujan yang lebih banyak di Indonesia.

“Kemudian ada anomali atmosfer yang dinamakan Madden Julian Oscillation. Ini juga akan meningkatkan curah hujan di beberapa tempat,” ujarnya.