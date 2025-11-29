Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Sisa Siklon Tropis Senyar Masih Mengintai

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |12:30 WIB
Waspada! Sisa Siklon Tropis Senyar Masih Mengintai
Pergerakan Siklon Tropis (Foto: BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan pergerakan Siklon Tropis Senyar yang memicu terjadinya cuaca ekstrem. Bahkan, menimbulkan banjir dan longsor di Sumatera.

Hingga Sabtu (29/11/2025), pukul 07.00 WIB, terpantau TD Ex-Siklon Tropis Senyar, yakni merupakan fase pasca siklon tropis dari Siklon Tropis Senyar setelah mengalami penurunan intensitas dan punah.

"Saat ini, sistem terpantau berada di sekitar wilayah Laut Cina Selatan sebelah barat laut Tarempa, tepatnya di sekitar 4.4 derajat LU, 104 derajat BT dengan kecepatan maksimum mencapai 30 knot (55 Km/jam) dan tekanan udara minimun 1006 hPa," tulis BMKG.

Namun, BMKG memprediksi, dalam 6-12 jam ke depan, TD Ex-Siklon Tropis Senyar akan kembali menguat dengan kecepatan angin mencapai sekitar 35 knot (kurang lebih 65 Km/jam) saat terus bergerak ke arah timur laut menuju Laut Cina Selatan di sekitar 5.3 derajat LU-106.6 derajat BT. Sehingga berpotensi meningkat menjadi siklon tropis kategori 1.

Kondisi tersebut terus bergerak dan dalam 24 jam ke depan, intensitas angin diperkirakan relatis stabil di 35 knot (kurang lebih 65 Km/jam). Kemudian, dalam 48-72 jam ke depan, sistem ini berpotensi melemah di sekitar 9.0 derajat LU-110.5 derajat BT karena mulai berinteraksi dengan Siklon Tropis Koto yang berada di dekat jalurnya.

"Secara keseluruhan, peluang TD Ex-Siklon Tropis Senyar untuk berkembang kembali menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan berada pada kategori tinggi," imbuhnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/340/3185983/banjir-TrE2_large.jpg
Cuaca Ekstrem di Sumut Akibat Siklon Tropis KOTO dan Bibit Siklon 95B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185693/cuaca_ekstrem-eQzB_large.jpg
Siklon Tropis Fina dan 2 Bibit Siklon Kepung Indonesia, Waspada Dampaknya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184449/cuaca_ekstrem-ViB3_large.jpg
Siaga Cuaca Ekstrem, Siklon Tropis FINA Terbentuk di Laut Arafuru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184438/cuaca_ekstrem-Abrf_large.jpg
Bibit Siklon Tropis 97S Menguat, BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem di Indonesia Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/340/3183905/angin_kencang-qYSd_large.jpg
Puluhan Rumah di Jatim Rusak Diterjang Angin Kencang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181912/modifikasi_cuaca-4RK3_large.jpg
Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemprov Jakarta Tabur 2 Ribu Kg Garam di Langit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement