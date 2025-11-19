Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siaga Cuaca Ekstrem, Siklon Tropis FINA Terbentuk di Laut Arafuru

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |08:07 WIB
Siaga Cuaca Ekstrem, Siklon Tropis FINA Terbentuk di Laut Arafuru
Ilustrasi cuaca ekstrem (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta menganalisis Bibit Siklon Tropis 97S telah menunjukkan akselerasi pertumbuhan signifikan dan meningkat statusnya menjadi Siklon Tropis FINA mulai 19 November 2025 pukul 01.00 WIB.

“Berdasarkan analisis per 19 November 2025 pukul 01.00 WIB, Siklon Tropis FINA saat ini berada di Laut Arafura, selatan Pulau Tanimbar, tepatnya pada koordinat 9.7°LS, 131.6°BT (sekitar 465 km sebelah selatan barat daya Banda),” ungkap BMKG, Rabu (19/11/2025).

Kekuatan siklon tercatat pada Kategori 1, dengan kecepatan angin maksimum di sekitar sistem mencapai 40 knot (75 km/jam) dan tekanan minimum 993 hPa.
Siklon FINA terpantau bergerak ke arah timur–timur laut dengan kecepatan 4 knot (8 km/jam), dan saat ini bergerak cukup dekat ke wilayah Indonesia.

BMKG memprakirakan perkembangan Siklon Tropis FINA akan terus menguat. Dalam 24 jam ke depan, kecepatan angin maksimum diprediksi meningkat cukup drastis menjadi 55 knot (100 km/jam) dan dapat menaikkan statusnya menjadi Kategori 2.

Posisi siklon diperkirakan berada di Laut Arafura tenggara Pulau Tanimbar (9.2°LS, 132.8°BT), dengan pergerakan tetap ke arah timur–timur laut.

Siklon Tropis FINA memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrem di wilayah Indonesia dalam 24 jam ke depan, yaitu:

