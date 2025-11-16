Puluhan Rumah di Jatim Rusak Diterjang Angin Kencang

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan hujan disertai angin kencang melanda Kabupaten Lamongan dan Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat 14 November 2025. Puluhan rumah mengalami kerusakan ringan hingga sedang.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan, 35 rumah di Kecamatan Sugio, Lamongan mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi. "Dilaporkan sebanyak 12 unit rumah rusak ringan dan 23 unit rumah rusak sedang," kata Muhari, Minggu (16/11/2025).

"BPBD Kabupaten Lamongan mendistribusikan bantuan logistik dan rumah warga yang mengalami kerusakan masih dalam penanganan lebih lanjut," sambungnya.

Sementara di Kabupaten Banyuwangi, hujan disertai angin kencang menyebabkan pohon tumbang yang menimpa perumahan dan menutup akses jalan warga.

"BPBD Kabupaten Banyuwangi membersihkan material pohon tumbang dan pada Sabtu (15/11) akses jalan warga kembali normal," ujarnya.

(Arief Setyadi )