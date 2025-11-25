Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siklon Tropis Fina dan 2 Bibit Siklon Kepung Indonesia, Waspada Dampaknya!

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |05:28 WIB
Siklon Tropis Fina dan 2 Bibit Siklon Kepung Indonesia, Waspada Dampaknya!
Ilustrasi cuaca ekstrem (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat hingga gelombang laut tinggi akibat Siklon Tropis Fina dan dua Bibit Siklon Tropis.

BMKG mencatat Siklon Tropis Fina terpantau berada di daratan Australia bagian barat dengan kecepatan angin maksimum sekitar 85 knot (155 km/jam) dan tekanan udara minimum 955 hPa.

"Intensitas Siklon Tropis Fina diperkirakan menurun dalam 24 jam ke depan menjadi Tropical Depression seiring berada di wilayah daratan Australia bagian barat dengan pergerakan ke arah Barat Daya menjauhi wilayah Indonesia," ungkap BMKG dalam keterangannya, Senin (24/11/2025).

Sementara itu, Bibit Siklon Tropis 95B terpantau berada di sekitar wilayah Selat Malaka, sebelah timur Aceh, dengan tekanan udara minimum 1008 hPa. Potensi Bibit Siklon Tropis 95B berkembang menjadi siklon tropis dalam 24–72 jam ke depan dalam kategori peluang Rendah, dengan pergerakan ke arah Barat–Barat Laut.

Terdapat juga Bibit Siklon Tropis 92W terpantau berada di sebelah utara Sulawesi Utara, dengan kecepatan maksimum mencapai 30 knot (56 km/jam) dan tekanan udara minimum 1002 hPa.

"Potensi Bibit Siklon Tropis 92W berkembang menjadi siklon tropis dalam 24–72 jam ke depan dalam kategori peluang Tinggi dengan pergerakan ke arah Barat–Barat Laut," paparnya.

Berikut daftar wilayah yang terdampak di antaranya:

