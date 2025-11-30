BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini

BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur wilayah Jakarta pada hari ini, Minggu (30/11/2025). Hampir seluruh wilayah Jakarta diprediksi diguyur hujan.

1. Diprediksi Hujan

Melansir laman BMKG, hujan turun dengan intensitas ringan diperkirakan melanda Jakarta Pusat. Suhu udara berkisar 26-31 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 59-85%.

Hujan dengan intensitas ringan juga diperkirakan mengguyur Jakarta Utara. Suhu udara juga berkisar antara 26-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 68-85 persen.

Hujan dengan intensitas ringan diprediksi mengguyur Jakarta Barat. Suhu udara di Jakarta Barat berkisar 25-31 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 62-89 persen.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 25-32 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 55-90%.

Jakarta Timur juga diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar 26-32 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 53-87%.

Di sisi lain, Kepulauan Seribu diprediksi berawan. Suhu udara berkisar 27-28 derajat Celsius, dengan kelembapan 75-82 persen.





(Erha Aprili Ramadhoni)