Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |06:24 WIB
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur wilayah Jakarta pada hari ini, Minggu (30/11/2025). Hampir seluruh wilayah Jakarta diprediksi diguyur hujan. 

1. Diprediksi Hujan

Melansir laman BMKG, hujan turun dengan intensitas ringan diperkirakan melanda Jakarta Pusat. Suhu udara berkisar 26-31 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 59-85%. 

Hujan dengan intensitas ringan juga diperkirakan mengguyur Jakarta Utara. Suhu udara juga berkisar antara 26-30 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 68-85 persen. 

Hujan dengan intensitas ringan diprediksi mengguyur Jakarta Barat. Suhu udara di Jakarta Barat berkisar 25-31 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 62-89 persen. 

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Suhu udara berkisar 25-32 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara 55-90%. 

Jakarta Timur juga diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar 26-32 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 53-87%.

Di sisi lain, Kepulauan Seribu diprediksi berawan. Suhu udara berkisar 27-28 derajat Celsius, dengan kelembapan 75-82 persen. 
 
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186412/cuaca-vbi2_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprakirakan Berawan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185452/cuaca-DN9V_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Berawan Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184432/hujan-pvaM_large.jpg
Ramalan Cuaca: Hujan Ringan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181660/hujan-KlBA_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181164/hujan-OMT0_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180933/cuaca-CXti_large.jpg
Waspada, Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Ringan hingga Disertai Petir Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement