Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat di Jaksel dan Jaktim

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Sabtu (29/11/2025), akan didominasi kondisi berawan tebal hingga potensi hujan ringan di beberapa wilayah.

Pada pagi hari, kondisi cuaca masih didominasi berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang.

Memasuki siang hingga sore hari, berawan tebal diperkirakan menyelimuti Jabodetabek. Hujan ringan berpotensi turun di beberapa wilayah, di antaranya Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

BMKG mengimbau masyarakat waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang pada siang hingga sore hari, terutama di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

(Awaludin)