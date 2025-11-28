Cuaca Jabodetabek Diprakirakan Berawan Hari Ini

JAKARTA – Cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada hari ini, Jumat (28/11/2025) diprakirakan berawan. Kondisi tersebut akan berlangsung sepanjang hari.

BMKG menyebutkan, cuaca Jakarta Pusat berawan dengan suhu 26-33 derajat celcius, Jakarta Utara suhunya 26-31 derajat celcius. Kemudian Jakarta Barat suhunya 25-32 derajat celcius.

Sementara Jakarta Selatan suhunya 24-33 derajat celcius dan Jakarta Timur suhunya 24-34 derajat celcius hingga Kepulauan Seribu suhunya 27-30 derajat celcius.

Cuaca berawan juga akan menyelimuti wilayah Kabupaten Bogor dengan suhu 24-32 derajat celcius, sedangkan Kota Bogor suhunya 23-32 derajat celcius. Kabupaten Bekasi juga diprakirakan berawan suhunya di kisaran 26-34 derajat celcius dan Kota Bekasi suhunya 26-34 derajat celcius.

Depok pun berawan pada hari ini dan suhunya 25-32 derajat celcius. Bergeser ke wilayah Kabupaten Tangerang, diprediksi berawan dengan suhu 26-33 derajat celcius.

Kota Tangerang juga berawan dengan suhu 26-32 derajat celcius. Demikian juga di Tangerang Selatan, kondisi cuaca hari ini berawan dengan suhu 26-33 derajat celcius.

(Arief Setyadi )