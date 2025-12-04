Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |05:05 WIB
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang
Cuaca di Jabodetabek (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Kamis, 4 Desember 2025, akan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal, disertai potensi hujan ringan hingga sedang pada beberapa periode waktu. Masyarakat pun diimbau tetap waspada karena hujan berpotensi disertai kilat/petir dan angin kencang di sejumlah wilayah.

Pada pagi hari, intensitas hujan berpotensi meningkat menjadi hujan ringan hingga sedang, khususnya di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Barat, Pusat, dan Selatan, Kota & Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten dan Kota Bogor. Wilayah lainnya tetap berada dalam kondisi berawan hingga berawan tebal.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca bervariasi dari cerah berawan hingga berawan tebal. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Jakarta Selatan, Timur, Barat, dan Pusat, Kota & Kabupaten Tangerang, Kota & Kabupaten Bekasi, Kota Bogor. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpeluang turun di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor.

Masyarakat di Jabodetabek perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, khususnya bagi yang beraktivitas di luar ruangan. Pengguna jalan juga disarankan berhati-hati, terutama pada titik-titik rawan genangan.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG cuaca cuaca jabodetabek
