BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 5-8 Desember 2025

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait gelombang tinggi yang diperkirakan terjadi pada 5-8 Desember 2025. Gelombang tinggi ini diperkirakan terjadi di sejumlah perairan Indonesia.

1. Gelombang Tinggi

Bibit Siklon 93W (12.4°LU, 130.7°BT) di Laut Filipina utara Papua Barat Daya memicu peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Barat hingga Utara dengan kecepatan angin berkisar 6-30 knot.

Sementara di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 4-25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, Selat Karimata, Laut Sulawesi,dan Samudera Pasifik utara Papua.

Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia barat Bengkulu.

Selain itu, peningkatan gelombang tinggi ini berpotensi terjadi di Samudra Hindia selatan Banten, Samudra Hindia selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia selatan Jawa Timur, Samudra Hindia selatan NTB, Selat Karimata bagian utara, Laut Sulawesi bagian tengah, Laut Maluku, Samudra Pasifik utara Papua Barat, Samudra Hindia barat Aceh, Samudra Hindia barat Kep. Mentawai, Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia selatan Jawa Barat, Samudra Hindia selatan DI Yogyakarta, Samudra Hindia selatan Bali, Samudra Hindia selatan NTT, Laut Sulawesi bagian barat, Laut Sulawesi bagian timur, Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik utara Papua.

"Sedangkan, pada gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2,50-4.0 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara, Samudra Pasifik utara Maluku," tulis BMKG dikutip dari laman resminya, Jumat (5/12/2025).