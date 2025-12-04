Pemerintah Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem hingga Akhir Tahun

JAKARTA – Pemerintah meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, hingga Papua.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, dikutip Kamis (4/12/2025).

“BMKG sudah menyampaikan ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua,” ujarnya.