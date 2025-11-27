Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Berawan Tebal hingga Hujan Petir

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |05:05 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Berawan Tebal hingga Hujan Petir
Cuaca Jabodetabek (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada hari ini, Kamis (27/11/2025), akan didominasi berawan hingga berawan tebal sepanjang hari. Meski begitu, sejumlah daerah diperkirakan berpotensi diguyur hujan ringan menjelang siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, langit Jabodetabek diperkirakan masih tertutup awan tebal. Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan ringan mulai muncul di beberapa wilayah, khususnya Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Masyarakat di Kabupaten dan Kota Bogor diimbau mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama menjelang siang hingga sore hari. Aktivitas luar ruangan diharapkan dilakukan dengan lebih waspada, terutama di wilayah rawan pohon tumbang dan genangan.

Dengan kondisi cuaca yang tak menentu, warga di Jabodetabek disarankan untuk menyiapkan perlengkapan pelindung hujan saat beraktivitas di luar rumah.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG cuaca cuaca jabodetabek
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186100//kepala_bmkg_faisal_fathani-d8A9_large.jpg
Siklon Tropis Senyar Terbentuk, BMKG : Waspada Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/340/3185994//gempa_bumi-bmdh_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Bolaang Timur Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185908//cuaca_jabodetabek-foyC_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Waspada Cuaca Ekstrem!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185911//gempa_jember_jatim-pCkE_large.jpg
Gempa Guncang Jember Jatim, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185726//gelombang_tinggi-gNEf_large.jpg
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi Capai 4 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185717//gempa-Xb41_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Aceh, BMKG: Tak Ada Bangunan Rusak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement