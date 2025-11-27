Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Berawan Tebal hingga Hujan Petir

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada hari ini, Kamis (27/11/2025), akan didominasi berawan hingga berawan tebal sepanjang hari. Meski begitu, sejumlah daerah diperkirakan berpotensi diguyur hujan ringan menjelang siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, langit Jabodetabek diperkirakan masih tertutup awan tebal. Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan ringan mulai muncul di beberapa wilayah, khususnya Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Masyarakat di Kabupaten dan Kota Bogor diimbau mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama menjelang siang hingga sore hari. Aktivitas luar ruangan diharapkan dilakukan dengan lebih waspada, terutama di wilayah rawan pohon tumbang dan genangan.

Dengan kondisi cuaca yang tak menentu, warga di Jabodetabek disarankan untuk menyiapkan perlengkapan pelindung hujan saat beraktivitas di luar rumah.

(Awaludin)