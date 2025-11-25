Gempa Guncang Jember Jatim, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bumi dengan magnitudo 3,4 pada Selasa (25/11/2025) pukul 22.09 WIB.

Gempa berpusat di koordinat 9,30° LS dan 113,50° BT, atau sekitar 123 kilometer barat daya Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan kedalaman 10 kilometer.

BMKG menyebutkan bahwa informasi gempa ini disampaikan secara cepat sehingga data dapat berubah seiring pemutakhiran hasil analisis. Meski demikian, gempa yang terjadi pada malam hari ini dipastikan tidak berpotensi tsunami.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan terkait kerusakan ataupun dampak yang ditimbulkan. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

(Awaludin)