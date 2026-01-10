Advertisement
NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Gempa M7,1 Guncang Melonguane Sulut

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |23:05 WIB
Breaking News! Gempa M7,1 Guncang Melonguane Sulut
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,1 mengguncang wilayah Melonguane, Sulawesi Utara, pada Sabtu (10/1/2026). Gempa tak berpotensi tsunami.

"(Gempa) Magnitudo 7,1 (di Melonguane)," tulis BMKG melalui laman resminya.

BMKG menyebutkan pusat gempa berada di laut 52 km tenggara Melonguane. Gempa terjadi sekira pukul 21:58:25 WIB.

Kedalaman gempa 17 Km. Sementara lokasi koordinat gempa berada 3,64 LU-126,98 BT.

Guncangan gempa dirasakan di Tobelo, Sitaro, Ternate, Minahasa Utara, Bitung, Morota, Talaud, Manado. Belum diketahui ada tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

(Arief Setyadi )

      
