Gempa M4,5 Guncang Kuta Selatan Bali, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA – Gempa berkekuatan M4,5 mengguncang Kuta Selatan, Bali, Sabtu (10/1/2026) pukul 16.34 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Sementara pusat gempa berada di 71 km barat daya Kuta Selatan pada koordinat 9,26 Lintang Selatan dan 114,78 Bujur Timur. Pusat gempa berada di kedalaman 34 km.

“Gempa (update) Mag: 4.5, 10-Jan-26 16:34:07 WIB, Lok: 9.26 LS, 114.78 BT (pusat gempa berada di laut 71 km barat daya Kuta Selatan), Kedlmn: 34 km. Dirasakan (MMI) II–III Kuta, II Jembrana,” ungkap BMKG.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga dampak gempa belum dapat dipastikan. “Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan dapat berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )