Breaking News! Helikopter Hilang Kontak di Sekadau Kalbar

JAKARTA - Helikopter PK-CFX dilaporkan hilang kontak di Desa Tapang Tingang, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis (16/4/2026).

Informasi tersebut diterima Kantor SAR Pontianak pada pukul 10.40 WIB dari pihak AirNav. Rahmat dari AirNav menyampaikan, insiden terjadi pada pukul 08.39 WIB.

Helikopter milik PT Matthew Air itu diketahui melayani rute Melawi menuju Kubu Raya. Berdasarkan data penerbangan, helikopter lepas landas pada pukul 08.34 dengan estimasi tiba pukul 08.50 waktu setempat.

Helikopter mengangkut delapan orang, terdiri dari dua kru dan enam penumpang. Kru helikopter yakni pilot Capt. Marindra W. dan EOB Harun Arasyid. Sementara enam penumpang masing-masing bernama Patrick K., Victor T., Charles L., Joko C., Fauzie O., dan Sugito.

Perkiraan lokasi kejadian berada di koordinat 00°12’00” Lintang Selatan dan 110°44’00” Bujur Timur, sekitar 114 kilometer dari Pos SAR Sintang.