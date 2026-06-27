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Jelang Puncak HUT Ke-499 Jakarta, Lalu Lintas di Bundaran HI Padat

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |13:50 WIB
Jelang Puncak HUT Ke-499 Jakarta, Lalu Lintas di Bundaran HI Padat
Lalu lintas di Bundaran HI, Jakarta Pusat jelang puncak perayaan HUT Jakarta (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
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JAKARTA - Puncak Perayaan HUT ke-499 Jakarta bakal digelar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada Sabtu–Minggu, 27–28 Juni 2026. Berbagai persiapan tampak dilakukan, termasuk rencana penutupan jalur Bundaran HI yang dimulai pukul 14.00–23.00 WIB.

Pantauan Okezone, situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran HI terpantau ramai lancar di tengah persiapan acara yang sedang dilakukan. Para pengendara baik roda dua maupun roda empat dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan MH Thamrin atau sebaliknya masih bisa leluasa melewati Bundaran HI.

Meski demikian, arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan MH Thamrin lebih padat dibandingkan dari arah Jalan MH Thamrin menuju Jalan Jenderal Sudirman.

Nampak kendaraan roda dua maupun roda empat harus berjalan lebih pelan akibat banyaknya kendaraan yang melintas. Hal itu dikarenakan adanya percabangan arus di bagian sebelah kiri panggung dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan MH Thamrin dan Jalan H.M. Saleh Ishak.

Padahal, kKeberadaan panggung dan persiapan lainnya tidak mempengaruhi arus lalu lintas. Sebab, arus kendaraan saat melewati panggung perayaan terlihat kembali lancar.

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