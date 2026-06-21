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Program Gratis Transportasi dan Wisata HUT Jakarta Berlaku untuk Semua Pemegang KTP Indonesia

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |19:05 WIB
Program Gratis Transportasi dan Wisata HUT Jakarta Berlaku untuk Semua Pemegang KTP Indonesia
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperluas ketentuan program gratis transportasi umum (transum) dan fasilitas wisata dalam rangka HUT ke-499 Kota Jakarta. Kini, program tersebut tidak hanya berlaku bagi pemegang KTP DKI, tetapi untuk seluruh pemegang KTP Indonesia.

Pramono menjelaskan bahwa program gratis itu berlaku pada tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026.

"Maka tidak hanya berlaku bagi KTP Jakarta, tetapi bagi KTP Republik Indonesia," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (21/6/2026).

Pramono Anung mengatakan perubahan itu dilakukan setelah Pemprov menerima berbagai masukan dari masyarakat. Menurutnya, banyak warga di luar Jakarta juga ingin memanfaatkan program tersebut.

"Setelah mendapatkan masukan dari banyak pihak, terutama yang pengen memanfaatkan itu rata-rata dari luar Jakarta," imbuhnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dalam rangka HUT Jakarta ke-499, Pemprov bakal menggratiskan moda transportasi umum selama tiga hari, termasuk gratis masuk ke tempat wisata hingga museum.

"Tanggal 22, 27, dan 28 Juni, semua transportasi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta, mulai dari LRT, MRT, Transjakarta, JakLingko, semuanya gratis. Pada tanggal itu kalau mau masuk ke Ancol, Ragunan, museum-museum, Monas, dan sebagainya juga gratis," ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

(Rahman Asmardika)

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