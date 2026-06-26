Puncak HUT ke-499 Jakarta Digelar di Bundaran HI Sabtu Ini, Cek Rekayasa Lalu Lintasnya

JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas saat puncak perayaan HUT ke-499 Jakarta yang digelar pada Sabtu (27/6/2026). Acara bertajuk "Menuju 5 Abad Jakarta" ini akan berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan bahwa rekayasa lalin ini akan dilakukan secara situasional dan bertahap pada sejumlah ruas jalan yang bersinggungan dengan lokasi kegiatan, mulai pukul 14.00 WIB hingga 23.00 WIB. Hal ini disiapkan guna memastikan rangkaian perayaan berjalan lancar, sekaligus menjaga mobilitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

"Kami menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional dan bertahap, berikut rute alternatif, kantong parkir, serta dukungan angkutan umum," ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Sejumlah ruas jalan yang disiapkan rekayasa lalu lintasnya ialah Jalan Jenderal Sudirman segmen Bundaran HI–Dukuh Atas, Jalan M.H. Thamrin, Jalan M. Mashabi, Jalan Sutan Syahrir segmen Jalan Agus Salim–Bundaran HI, Jalan Imam Bonjol segmen Jalan Agus Salim–Bundaran HI, Jalan Kotabumi, Jalan Teluk Betung, dan Jalan Sumenep.

"Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Kebon Sirih dan Jalan KH Wahid Hasyim dari arah barat menuju timur maupun sebaliknya tetap berlaku normal dan masih dapat dilalui," lanjut dia.

Selain rekayasa lalu lintas, sebanyak 475 personel Dishub DKI Jakarta juga akan disebar. Mereka akan membantu pengaturan lalu lintas, pengamanan, hingga pelayanan kepada masyarakat.

"Untuk mendukung kelancaran acara dan mobilitas masyarakat, Dishub DKI Jakarta menerjunkan 475 personel di lapangan yang akan bertugas melakukan pengaturan lalu lintas, pengamanan, serta pelayanan kepada masyarakat selama kegiatan berlangsung," lanjut Budi.