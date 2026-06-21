Peristiwa 21 Juni: Hari Lahir Jokowi, Wafatnya Soekarno hingga Pembredelan Pers

JAKARTA – Tanggal 21 Juni menyimpan sejumlah peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Mulai dari kelahiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), wafatnya Presiden pertama RI Soekarno, hingga pembredelan pers pada era Orde Baru.

Berikut rangkuman peristiwa bersejarah yang terjadi pada 21 Juni:

1. Joko Widodo Lahir (1961)

Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Juni 1961. Ia berasal dari keluarga sederhana dan menghabiskan masa kecilnya di Kota Solo.

Lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengawali karier sebagai pengusaha mebel sebelum terjun ke dunia politik. Namanya mulai dikenal luas setelah terpilih sebagai Wali Kota Surakarta pada 2005 dan dinilai berhasil menata wajah kota tersebut.

Karier politik Jokowi terus menanjak setelah memenangkan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Dua tahun kemudian, ia maju dalam Pemilihan Presiden 2014 bersama Jusuf Kalla dan berhasil terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi resmi dilantik pada 20 Oktober 2014.

2. Presiden Pertama RI Soekarno Wafat (1970)

Pada 21 Juni 1970, Indonesia kehilangan salah satu tokoh terbesarnya. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, dalam usia 69 tahun.

Kesehatan Bung Karno diketahui terus menurun sejak pertengahan 1960-an akibat gangguan ginjal yang dideritanya. Meski sempat menjalani pemeriksaan dan perawatan medis di luar negeri, kondisinya terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia pada Minggu, 21 Juni 1970.

Sebagai Proklamator Kemerdekaan dan Presiden pertama RI, Soekarno meninggalkan warisan besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan identitas bangsa Indonesia.