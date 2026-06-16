Peristiwa 16 Juni: Perang Belasting, Ketika Rakyat Sumbar Angkat Senjata Tolak Pajak Belanda

JAKARTA – Berbagai peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 16 Juni di berbagai belahan dunia. Salah satu yang paling dikenang di Indonesia adalah Perang Belasting di Sumatera Barat, sebuah perlawanan rakyat terhadap kebijakan pajak yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda.

Berikut sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 16 Juni, dirangkum dari berbagai sumber:

1908 – Perang Belasting di Sumatera Barat

Pada 15–16 Juni 1908, rakyat Sumatera Barat melakukan perlawanan terhadap kebijakan pajak langsung atau belasting yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Penolakan tersebut bermula dari wilayah Kamang dan kemudian meluas ke sejumlah daerah lain seperti Manggopoh dan Lintau Buo.

Kebijakan pajak yang dinilai memberatkan memicu kemarahan masyarakat. Untuk meredam perlawanan, Belanda mengerahkan pasukan khusus marechaussee. Bentrokan bersenjata pun terjadi dan menimbulkan korban jiwa dari kedua belah pihak.

Perang Belasting kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Minangkabau dalam menentang kebijakan kolonial yang dianggap menindas.