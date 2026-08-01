Menag: Indonesia Lukisan Tuhan Paling Indah, Tak Boleh Ada yang Mengacak-acak

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan Indonesia merupakan lukisan Tuhan yang paling indah. Karena itu, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kerukunan.

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam Zikir dan Doa Kebangsaan yang menjadi rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu (1/8/2026).

Dalam sambutannya, Nasaruddin mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Menurutnya, di tengah dinamika global, pembangunan nasional juga berada di jalur yang tepat.

“Di tengah dinamika global, kita patut bersyukur karena pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto berjalan pada jalur yang tepat. Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi salah satu episentrum peradaban dunia pada masa mendatang,” kata Nasaruddin.

Ia menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia lebih kondusif dibandingkan sejumlah negara yang masih dilanda konflik. Menurutnya, pelaksanaan Zikir dan Doa Kebangsaan yang dihadiri ribuan masyarakat serta tokoh lintas agama menjadi bukti nyata kuatnya kerukunan di Indonesia.