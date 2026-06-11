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Gempa Dangkal Berkekuatan M3,6 Guncang Sangihe Sulut

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |19:48 WIB
Gempa Dangkal Berkekuatan M3,6 Guncang Sangihe Sulut
Gempa Dangkal Berkekuatan M3,6 Guncang Sangihe Sulut
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JAKARTA- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan telah terjadi guncangan gempa di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (Sulut) pada Kamis (11/6/2026) malam. Gempa berkekuatan 3,6 magnitudo.

"Gempa Mag:3.6, 11-Jun-2026 19:13:39WIB, Lok:5.19LU, 125.50BT (175 km TimurLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT)," dilansir Okezone dari akun X BMKG.

BMKG menyebut, guncangan gempa tersebut terjadi di kedalaman 10 Kilometer. BMKG mengimbau kepada warga untuk terus berhati-hati terhadap kemungkinan adanya gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

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