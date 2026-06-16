Breaking News! Gempa Besar M6,7 Guncang Palu Sulawesi Tengah

JAKARTA - Gempa besar dengan kekuatan M6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah, pukul 10.27 WIB, Selasa (16/6/2026). Belum diketahui dampak yang diakibatkan dalam gempa tersebut.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Sementara itu, pusat gempa berada di 42 km Tenggara Palu Sulteng pada koordinat 1.04 Lintang Selatan – 120.23 Bujur Timur.

“Gempa Mag:6.7, 16-Jun-26 10:27:44 WIB, Lok:1.04 LS,120.23 BT (42 km Tenggara PALU-SULTENG), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa di Palu.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian keterangan BMKG.

(Fahmi Firdaus )

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