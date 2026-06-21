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BNPB: Karhutla Landa Dua Provinsi, Hanguskan 8,3 Hektare Lahan

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |15:43 WIB
BNPB: Karhutla Landa Dua Provinsi, Hanguskan 8,3 Hektare Lahan
Karhutla melanda dua provinsi di Indonesia pada 20 Juni 2026,
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JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di dua provinsi pada periode Sabtu (20/6/2026) hingga Minggu (21/6/2026) pukul 07.00 WIB. Bencana karhutla yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah tersebut menghanguskan setidaknya 8,3 hektare lahan.

Laporan karhutla pertama terjadi di dua desa di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Sabtu (20/6/2026), menghanguskan 5,3 hektare lahan.

"Api menghanguskan lahan seluas 5,3 hektare yang berada di Desa Simpang Lima, Kecamatan Cintapuri Darussalam, dan Desa Pesayangan, Kecamatan Martapura," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/6/2026).

BPBD Kabupaten Banjar bersama tim gabungan langsung menuju lokasi terdampak untuk melakukan pemadaman. Kondisi terkini api yang membakar Desa Simpang Lima berhasil dipadamkan, namun untuk wilayah Desa Pesayangan masih dilakukan pemadaman.

Aam, sapaan akrab Abdul Muhari, mengatakan kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Sabtu (20/6), pukul 15.45 WIB. Dilaporkan lahan seluas tiga hektare yang berada di Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, ludes dilalap si jago merah.

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