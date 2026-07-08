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Waspada! Gunung Merapi Meletus Luncurkan Awan Panas Guguran ke Hulu Kali Boyong

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |13:17 WIB
Waspada! Gunung Merapi Meletus Luncurkan Awan Panas Guguran ke Hulu Kali Boyong
Gunung Merapi (Foto: PVMBG)
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JAKARTA - Gunung Merapi kembali menunjukkan aktivitas vulkanik berupa guguran awan panas pada Rabu (8/7/2026). Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melaporkan, guguran awan panas terjadi sekira pukul 11.46 WIB.

Material tersebut diperkirakan mengalir sejauh 2 kilometer ke arah barat daya, yang mana terdapat hulu Kali Boyong. "Pukul 11.46 WIB, estimasi jarak luncur 2.000 m dengan amplitudo maks 48,29 mm, durasi 204,56 detik, mengarah ke barat daya," tulis BPPTKG.

Atas peristiwa ini, BPPTKG mengimbau masyarakat menjauhi daerah bahaya dan alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi serta mematuhi rekomendasi resmi.

Terlebih, BPPTKG mengungkapkan tingkat aktivitas Gunung Merapi saat ini SIAGA atau level III.

(Arief Setyadi )

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