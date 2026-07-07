Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,6 Guncang Pulau DOI Maluku Utara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |14:36 WIB
Gempa M5,6 Guncang Pulau DOI Maluku Utara
Gempa Maluku Utara (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofosika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 Barat Laut Pulau DOI, Maluku Utara.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pada Selasa (7/7/2026), pukul 14.16 WIB, Koordinat gempa berada di 3.14 Lintang Utara dan 127.44 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:5.6, 07-Jul-26 14:16:27 WIB, Lok:3.14 LU,127.44 BT (101 km BaratLaut PULAUDOI-MALUT), Kedlmn:10 Km," demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Adapun Titik gempa berada di 101 kilometer Barat Laut Pulau DOI, Maluku Utara dengan kedalaman 10 kilometer.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. BMKG juga memastikan, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” ujar dia.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Maluku Gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/338/3228582//cuaca_cerah-GOdj_large.jpg
Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Cerah Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/338/3228221//hujan-yZjI_large.jpg
Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/337/3228218//tsunami-K2yQ_large.jpg
BMKG Operasikan Radar Laut Canggih di Sumatera, Percepat Peringatan Dini Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/338/3228107//hujan_jakarta-ON7a_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan hingga Hujan Ringan di Jaksel dan Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228048//status_gunung_anak_krakatau_naik_ke_level_iii_siaga-8yYG_large.jpg
Status Gunung Anak Krakatau Naik ke Level III Siaga, Masyarakat Dilarang Mendekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228025//gelombang_tinggi-MGQV_large.jpg
Waspada Siklon Tropis Maysak, Gelombang Tinggi Intai Sejumlah Perairan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement