Gempa M5,6 Guncang Pulau DOI Maluku Utara

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofosika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 Barat Laut Pulau DOI, Maluku Utara.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pada Selasa (7/7/2026), pukul 14.16 WIB, Koordinat gempa berada di 3.14 Lintang Utara dan 127.44 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:5.6, 07-Jul-26 14:16:27 WIB, Lok:3.14 LU,127.44 BT (101 km BaratLaut PULAUDOI-MALUT), Kedlmn:10 Km," demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Adapun Titik gempa berada di 101 kilometer Barat Laut Pulau DOI, Maluku Utara dengan kedalaman 10 kilometer.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. BMKG juga memastikan, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” ujar dia.

(Awaludin)

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