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Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |05:10 WIB
Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan
Hujan (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu, 5 Juli 2026, bervariasi. Ada yang cerah, cerah berawan, hingga hujan ringan di sejumlah daerah.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, cuaca Kepulauan Seribu diprakirakan cerah. Jakarta Pusat cerah berawan, sementara Jakarta Utara cerah. Adapun Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diperkirakan mengalami hujan ringan.

Untuk wilayah Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diprediksi hujan ringan. Kabupaten Bekasi diprakirakan cerah, sedangkan Kota Bekasi dan Kota Depok diprediksi hujan ringan.

Sementara di wilayah Banten, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan seluruhnya diprakirakan hujan ringan pada periode tersebut.
 

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
cuaca BMKG cuaca jabodetabek
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