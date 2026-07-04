Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan hingga Hujan Ringan di Jaksel dan Bogor

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Sabtu, (4/7/2026), didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal sejak dini hari hingga sore hari.

Pada periode dini hari hingga pagi, hampir seluruh wilayah diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan tebal tanpa potensi hujan yang signifikan.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca secara umum masih didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Namun, masyarakat di sebagian wilayah Jakarta Selatan dan Kabupaten Bogor diimbau mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan.

Suhu udara di Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celsius. Sementara itu, wilayah Jabodetabek lainnya diperkirakan memiliki suhu antara 28 hingga 33 derajat Celsius.

Kelembapan udara berada pada kisaran 42 hingga 82 persen, dengan angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5–20 kilometer per jam.

Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hingga sore hari di wilayah Jakarta Selatan dan Kabupaten Bogor, disarankan untuk membawa perlengkapan antisipasi hujan serta terus memantau informasi cuaca terbaru.



(Awaludin)

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