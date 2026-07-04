Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan hingga Hujan Ringan di Jaksel dan Bogor

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 04 Juli 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan hingga Hujan Ringan di Jaksel dan Bogor
Hujan Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Sabtu, (4/7/2026), didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal sejak dini hari hingga sore hari.

Pada periode dini hari hingga pagi, hampir seluruh wilayah diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan tebal tanpa potensi hujan yang signifikan.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca secara umum masih didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Namun, masyarakat di sebagian wilayah Jakarta Selatan dan Kabupaten Bogor diimbau mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan.

Suhu udara di Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celsius. Sementara itu, wilayah Jabodetabek lainnya diperkirakan memiliki suhu antara 28 hingga 33 derajat Celsius.

Kelembapan udara berada pada kisaran 42 hingga 82 persen, dengan angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5–20 kilometer per jam.

Masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan, terutama pada siang hingga sore hari di wilayah Jakarta Selatan dan Kabupaten Bogor, disarankan untuk membawa perlengkapan antisipasi hujan serta terus memantau informasi cuaca terbaru.
 

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG Cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228048//status_gunung_anak_krakatau_naik_ke_level_iii_siaga-8yYG_large.jpg
Status Gunung Anak Krakatau Naik ke Level III Siaga, Masyarakat Dilarang Mendekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3228025//gelombang_tinggi-MGQV_large.jpg
Waspada Siklon Tropis Maysak, Gelombang Tinggi Intai Sejumlah Perairan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3227973//gelombang_tinggi-RoWJ_large.jpg
Bibit Siklon Tropis 96W Mengintai, BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/338/3227929//cuaca_jabodetabek-shBt_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan hingga Hujan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/338/3227699//cuaca-xlMU_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/338/3227466//cerah_berawan-o5ki_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan, Suhu Capai 34 Derajat Celsius 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement