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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan hingga Hujan Lokal

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan hingga Hujan Lokal
Cuaca Jabodetabek (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Jabodetabek diprakirakan didominasi cuaca cerah berawan, hingga berawan sepanjang hari, pada Jumat (3/7/2026). 

Meski demikian, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor pada siang hingga sore hari.

Pada dini hari hingga pagi, cuaca diprakirakan umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Kondisi tersebut diperkirakan masih mendukung aktivitas masyarakat pada pagi hari.

Memasuki siang hingga sore, cuaca secara umum diprakirakan cerah hingga berawan tebal. Namun, masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten Bogor diimbau mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat terjadi secara lokal.

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Topik Artikel :
BMKG cuaca jabodetabek Cuaca
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