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Ramalan Cuaca, Jabodetabek Didominasi Berawan Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |05:03 WIB
Ramalan Cuaca, Jabodetabek Didominasi Berawan Hari Ini
Cuaca berawan (Foto: Ilustrasi/Okezone)
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JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu, 28 Juni 2026, didominasi kondisi berawan dengan sebagian wilayah lainnya berpotensi hujan.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, hampir seluruh kawasan diprediksi cuaca berawan. Kondisi tersebut meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur yang secara umum diperkirakan berada dalam kondisi langit berawan sepanjang hari.

Sementara wilayah penyangga Jakarta, Kabupaten Bogor diprakirakan mengalami hujan, sedangkan Kota Bogor diprediksi cerah berawan.

Untuk wilayah Bekasi, baik Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi diprakirakan berada dalam kondisi berawan.

Di sisi lain, Kota Depok diperkirakan diguyur hujan ringan pada periode tersebut.

Adapun wilayah Tangerang dan sekitarnya cenderung didominasi cuaca berawan. Kondisi ini meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan yang diprediksi tidak mengalami perubahan cuaca signifikan.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG cuaca
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