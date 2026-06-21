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Prakiraan Cuaca Jakarta di Akhir Pekan: Diguyur Hujan Ringan

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta di Akhir Pekan: Diguyur Hujan Ringan
Cuaca di Jakarta (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta akan mengalami hujan ringan, pada Minggu (21/6/2026). 

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan menyiapkan perlengkapan pelindung hujan saat beraktivitas di luar ruangan.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, wilayah Jakarta Pusat diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celsius dan kelembapan udara 64–91 persen. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Jakarta Utara dengan suhu 25–29 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 70–90 persen.

Sementara itu, Jakarta Barat berpotensi diguyur hujan ringan dengan suhu udara 24–31 derajat Celsius serta kelembapan mencapai 61–92 persen. Di Jakarta Selatan, hujan ringan diprakirakan terjadi dengan suhu berkisar 24–32 derajat Celsius dan kelembapan udara antara 57–92 persen. 

Adapun Jakarta Timur diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu udara 24–31 derajat Celsius dan tingkat kelembapan 59–94 persen. Berbeda dengan wilayah lainnya, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan mengalami kondisi udara kabur dengan suhu berkisar 26–28 derajat Celsius dan kelembapan 78–82 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini, terutama bagi pengguna jalan dan warga yang memiliki aktivitas di luar ruangan, guna mengantisipasi potensi hujan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Selain itu, pengendara diharapkan meningkatkan kewaspadaan karena kondisi jalan yang licin saat hujan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

(Awaludin)

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